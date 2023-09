NOS ATELIERS PHARES VOUS à travers lesquels vous vous initiez à l’agriculture urbaine et tous ses savoirs. Une parenthèse végétale pendant laquelle vous enfilez vos gants et nous levons le voile sur l’univers végétal tel que nous l’imaginons ! NOS FERMES URBAINES véritables tiers lieux débordants de vie, où nous nous reconnectons à la Nature et où l’on plonge les mains dans la terre ! Nous y cultivons pour vous des fruits, légumes et herbes aromatiques et fleurs de saison, y organisons des ateliers d’initiation à l’agriculture urbaine et vous accueillons toujours dans conviviale et chaleureuse ! le protagoniste de cette cause qui nous est chère. En tant qu’Urban Farmer de demain, vous participez à une nouvelle vision de la ville, plus respectueuse de la planète et des humains qui la nourrissent. NOS ATELIERS PHARES ces ateliers à travers lesquels vous initiez à l’agriculture urbaine et tous ses savoirs Une parenthèse végétale pendant laquelle vous enfilez vos gants et nous levons le voile sur l’univers végétal tel que nous l’imaginons ! NOS FERMES URBAINES VOUS le protagoniste de cette cause qui nous est chère. En tant qu’Urban Farmer de demain, vous participez à une nouvelle vision de la ville, plus respectueuse de la planète et des humains qui la nourrissent véritables tiers lieux débordants de vie, où nous nous reconnectons à la Nature et où l’on plonge les mains dans dans la terre ! Nous y cultivons pour vous des fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs de saison, y organisons des ateliers d’initiation à l’agriculture urbaine et vous accueillons toujours dans une ambiance conviviale et chaleureuse !